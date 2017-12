Dengeki Bunko annuncia l'uscita del quinto volume di Sword Art Online: Progressive

Mentre l’anime di Sword Art Online resta uno dei più fruttuosi successi nipponici dell’ultimo decennio, i romanzi legati al franchise continuano ad aumentare senza sosta. Tra un volume e l’altro della serie principale, l’autoreha però re-immaginato la storica saga di, raccontandola sin dal primo piano del mortale gioco...

A distanza di qualche giorno dall’annuncio di Unital Ring, il nuovo arco narrativo della serie regolare di Kirito e compagni, Dengeki Bunko rivela che il quinto volume di Sword Art Online: Progressive sarà rilasciato in Giappone il 10 febbraio 2018. Dal momento che il reboot di SAO era in pausa da oltre un anno ed i suoi lettori cominciavano già ad allarmarsi sullo stato di salute del progetto, l’annuncio dovrebbe rincuorare i fan preoccupati e permettere loro di aspettare ancora qualche mese.



Come accennato in apertura, Sword Art Online: Progressive è appunto il reboot della prima saga di SAO: lanciata in Giappone nel 2012, la serie di romanzi segue le vicende di Kirito e Asuna all’interno Aincrad, partendo però sin dal primo piano del castello fluttuante creato da Kayaba Akihiko. Mentre il primo volume ha raccontato l’avventura che i due ebbero ai livelli iniziali del gioco, il quarto volume è stato ambientato nel quinto piano del VRMMORPG.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che - lo scorso ottobre - lo studio d’animazione A-1 Pictures ha annunciato l’arrivo di due nuovi anime legati al brand: Sword Art Online Alicization, ossia il sequel diretto di SAO II, e Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online, spin-off incentrato su una complessata giocatrice di GGO. Entrambe le serie esordiranno sul circuito televisivo nipponico nel corso del 2018.