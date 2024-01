Denji torna ad essere il Chainsaw Man: qual è la reazione dei fan?

Con l'avvicinarsi del ritorno dell'adattamento anime di Chainsaw Man, questa volta sul grande schermo con il film "Reze Arc", il manga prosegue senza intoppi e una nuova trasformazione di Denji esalta non poco i fan sui social. Vediamo insieme cos'è successo e come hanno reagito i lettori.

Durante il capitolo 152 di Chainsaw Man, Denji si è ri-trasformato nell'Uomo Motosega dopo diverso tempo in cui non lo si vedeva nelle pagine del manga. Il protagonista si era ripromesso di proteggere la piccola Nayuta, l'erede del Diavolo Controllo e sorellina acquisita del protagonista, evitando di trasformarsi nel suo alter ego, ma l'istinto è stato più forte di lui.

Denji ha visto il suo appartamento incendiato per mano del folle Diavolo Lanciafiamme, con l'obiettivo di provocare il ragazzo e spingerlo a tornare ad essere il Chainsaw Man. Questo gesto non solo ha rovinato la casa in cui viveva con Nayuta, ma ha anche ucciso gli animali domestici della bambina. Dopo essersi reso conto che il suo sogno è proprio quello di continuare a combattere nei panni dell'Uomo Motosega, il protagonista decide che è tempo di trasformarsi.

Ora che il piano di Famine in Chainsaw Man ha permesso a Denji di diventare ancora più forte, l'Uomo Motosega non è mai stato così pericoloso. I fan non credono ancora a questa trasformazione, tant'è che l'opera di Tatsuki Fujimoto è andata in trend per qualche ora sul social "X" per tutti i post ricevuti.