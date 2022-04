Un deodorante vi toglierà la puzza dei piedi, parola di Shin-chan in questo spot simpatico

In Giappone è consuetudine sfruttare gli anime più famosi per creare pubblicità ad hoc, a volte anche molto divertenti. Resta iconico il Vegeta dedito alla pulizia, ma quest'ultimo è un tema molto caro a tantissimi personaggi del mondo di manga e anime. Anche Shin-chan ha bisogno di un prodotto simile per un motivo ben preciso.

Una delle gag più famose dell'anime e manga di Crayon Shin-chan riguarda la puzza dei piedi di Hiroshi, il padre del bambino. Ogni qualvolta torna a casa, Hiroshi si toglie le scarpe e la puzza dei suoi piedi colpirà tremendamente il bambino. Come fare per risolverla? In questo nuovo spot andato in onda in Giappone, la madre di Shin-chan propone l'utilizzo del Nivea-Kao's 8x4 Men Deodorant Body Wash.

Il video della pubblicità di Nivea è disponibile in alto e sul canale di KaoJapan. Dopo essere tornato a casa e aver agitato i suoi calzini puzzolenti, finalmente Hiroshi si getta in bagno e usa il nuovo sapone ottenendo dei piedi puliti e senza brutti odori che fanno brillare gli occhi di Shin-chan. Nella prefettura di Saitama, nella stazione di Kasukabe nei pressi della quale è ambientata la serie, addirittura il prodotto è stato promosso con un poster gigante dove Hiroshi specifica le peculiarità del prodotto.

