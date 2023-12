Depressione e problemi fisici: un sondaggio rivela il pessimo stato dell'industria animata

In questo 2023 l'industria animata giapponese è cresciuta sfornando capolavori in grado di appassionare in ogni angolo del mondo. Di contro, mentre la popolarità e la qualità dei lavori continuano a crescere, le condizioni lavorative del settore sono tra i peggiori possibili.

La popolarità degli anime ha raggiunto il suo apice, anche e soprattutto fuori dai confini nipponici. Tuttavia, man mano che il successo degli anime è sempre più dilagante, le testimonianze sulle cattive condizioni del settore crescono di pari passo.

Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare delle condizioni lavorative in Studio MAPPA, che stando alle testimonianze, ultima quella del doppiatore di Satoru Gojo, sarebbero al limite delle condizioni fisiche umane. A queste polemiche si è aggiunta Terumi Nishii, secondo la cui opinione l'industria anime giapponese sarebbe in grave pericolo poiché incapace di coltivare i propri talenti.

Un sondaggio condotto dalla Japanese Creators Association e pubblicato da NHK non fa altro che confermare quanto suddetto e far suonare l'ultimo campanello d'allarme. Stando a quanto emerso dalle indagini, il 17% dei lavoratori coinvolti nella produzione hanno sperimentato depressione o condizioni patologiche simili. Si parla di ben 73 lavoratori sui 429 intervistati, ma il dato cresce a dismisura quando si parla invece di problemi fisici. Il 68% degli intervistati ha rivelato di sentirsi mentalmente affaticati, mentre il 66% fisicamente provati.

A provocare tali patologie, quali forte stress, sarebbero orari lavorativi improponibili, mancanza di formazione e scadenze sempre più brevi. Yasuhiro Irie, presidente della JADA, ha dichiarato che vorrebbe che "i risultati di questo sondaggio venissero utilizzati per contribuire a migliorare il settore".