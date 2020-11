Il desiderio di morte di Kaido torna a manifestarsi: il parallelo di ONE PIECE 994

L'attuale nemico della saga di Wanokuni, e in realtà anche di tutto l'arco narrativo iniziato a Punk Hazard, è Kaido delle Cento Bestie, uno dei quattro imperatori. I protagonisti di ONE PIECE devono affrontarlo a Onigashima e la battaglia sarà fondamentale per decretare non solo il destino dell'isola ma del mondo intero.

Kaido fu presentato molto tempo fa in ONE PIECE. Trascurando quella volta che apparì soltanto sotto forma di silhouette in una versione poi completamente scartata da Eiichiro Oda, ricordiamo la sua apparizione sull'isola del cielo. Lì c'era Urouge che, ferito, assistette al tentativo di suicidio di Kaido. L'uomo è reputato la creatura vivente più forte e non c'è stato modo di ucciderlo, tra tentativi di impiccagione ed esecuzioni varie.

Proprio per questo ultimamente aveva provato a farsi uccidere dai Foderi Rossi, prima di contrattaccare ferendo gravemente Kiku. Nel discorso di ONE PIECE 994, Eiichiro Oda riprende un parallelo con la prima apparizione, quando Kaido diceva che "Barbabianca l'aveva fatto bene", riferendosi alla morte. Vedremo se finalmente Kaido morirà durante questa saga di ONE PIECE o se, ancora una volta, sarà costretto a sopravvivere e usare la sua furia per terrorizzare i mari del mondo e chiunque ci abiti.

Il paragone tra le due scene può essere visto in basso grazie alle foto caricate dal noto The Library of Ohara.