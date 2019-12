Ecco il design ufficiale del Pro Hero Hawks nel nuovo film My Hero Academia Heroes Rising

Ormai manca davvero poco all'uscita della pellicola My Hero Academia: Heroes Rising , prevista per il 20 dicembre nelle sale nipponiche. Essendo diventato uno degli anime action più seguiti e accattivanti, secondo film dell'opera di Horikoshi sarà ambientato nel futuro, coincidente con gli eventi narrati nel 25esimo volume del manga.

Questo vuol dire, senza ombra di dubbio, che ci saranno riferimenti a personaggi, accadimenti, e magari anche scontri che non sono stati ancora adattati nell'anime. Sappiamo che Heroes Rising seguirà il debutto, e presumibilmente l'ascesa, del Pro Hero Hawks, e di recente sono trapelate in rete immagini riguardanti proprio l'eroe, in grado di farci comprendere meglio il suo design, che potete trovare in fondo alla notizia.

Nonostante Hawks abbia fatto una sua, breve, apparizione nell'ultimo episodio della quarta stagione di My Hero Academia, bisognerà aspettare molto tempo per vederlo effettivamente in azione. La storia della pellicola avrà luogo dopo molti archi narrativi, comparsi esclusivamente nel manga, e potrebbe rivelare, e rovinare, per molti fan dei momenti importanti, non ancora visti in formato anime.

Un personaggio diventato già così popolare, come quello di Hawks, potrebbe anche essere inserito nei prossimi episodi della serie, addirittura prima del suo debutto canonico in Heroes Rising. Le immagini promozionali che sono state mostrate hanno convinto numerosi appassionati, così come anche la premiere di Heroes Rising, e secondo alcuni questo time skip sarebbe un'ottima trovata. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!