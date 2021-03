Despera: nuove informazioni sul progetto degli autori di Serial Experiments Lain

La travagliata produzione del progetto Despera sembra essere a buon punto. Ecco le nuove informazioni condivise dallo sceneggiatore Chiaki J. Konaka.

La nascita del progetto risale al 2009 ad opera di Konaka, che ne curò la scrittura, Yoshitoshi ABe, dedito al character design, e Ryutaro Nakamura, il quale avrebbe dovuto esserne il regista. Purtroppo la morte di quest'ultimo, che in passato diresse Serial Experiments Lain collaborando con gli altri due autori, portò alla sospensione della produzione in seguito ripresa nel 2014 con un nuovo regista.

Alcuni aggiornamenti giungono in questi giorni dall'account Twitter di Konaka. Lo sceneggiatore ha rassicurato i fan in merito al proseguimento dei lavori dello staff recentemente interrotti a causa della pandemia di COVID-19, inoltre ha aggiunto che lo stato di produzione dell'anime è attualmente al 80%, tuttavia probabilmente non vi saranno ulteriori annunci prima del 2022.

L'opera, che deve il suo nome ad una poesia di Jun Tsuji, è ambientata nel Giappone del 1922 e narra la storia di una ragazzina quattordicenne di nome Ain in grado di costruire apparecchi scientifici senza però avere le conoscenze necessarie per fare ciò.

