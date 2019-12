Il destino degli angeli e le Leggi Angeliche: Dragon Ball Super rivela un'amara realtà

Prosegue l'arco narrativo di Moro, che ha ricevuto un'ulteriore appuntamento in versione tankobon con Dragon Ball Super 11. Il volume in questione ha visto il continuo della battaglia di Goku e Vegeta, costretti però alla resa data la forza esagerata del nemico. E qui è iniziata una fase che ha sollevato più di una domanda su Merus e gli Angeli.

I fan si sono fatti sempre più domande sull'agente della polizia galattica, ma la verità è stata intuibile in modo concreto solo negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super: Merus è un angelo inviato dal Gran Sacerdote a fare esperienza e capire come funzionino i meccanismi della vita. Lo scopo è quello di mantenere l'imparzialità, una delle leggi fondanti degli Angeli.

Proprio secondo queste Leggi Angeliche, il trasgressore viene punito non con la morte bensì con un metodo ancora peggiore: la completa cancellazione dall'esistenza. Se infatti un morto può sperare nel paradiso o nell'inferno, continuando in un certo senso a vivere nell'universo di Dragon Ball, con la cancellazione è come se non si fosse mai esistiti.

Merus è andato più volte vicino l'infrazione di questa legge e solo l'intervento di Whis blocca il gramo destino del ragazzo. Non può più quindi aiutare Goku nell'allenamento per raggiungere l'Ultra Istinto e dovrà sperare che il saiyan riesca da solo a giungere la tecnica completa per sconfiggere Moro una volta per tutte.