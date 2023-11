Il destino di Eren Jaeger in Attack on Titan: cosa ne è del protagonista alla fine?

L’epica e drammatica storia di Attack on Titan si è conclusa con un lungo episodio conclusivo, dove lo studio d’animazione MAPPA ha dimostrato ancora una volta di saper fare un lavoro dalla qualità impressionante. I milioni di spettatori si chiedevano quale sarebbe stato il destino di Eren, e ora abbiamo una risposta.

Se avete seguito il manga di Hajime Isayama sapete già come si è concluso il viaggio di Eren alla fine della storia, ma se non avete ancora visto l’ultima fatica di MAPPA vi avvertiamo per la presenza di grossi spoiler.

Il finale ci riporta sul devastato campo di battaglia dove il Rumbling ed Eren hanno seminato distruzione, e assistiamo alle eroiche azioni dei pochi soldati dell’Armata Ricognitiva rimasti. L’impegno congiunto permette loro di avvicinarsi pericolosamente ad Eren, ed è Mikasa ad entrare nella bocca del mostruoso Gigante in cui si è ormai tramutato il protagonista. Giunta di fronte al vero corpo di Eren, la giovane ragazza esita un attimo prima di tagliare di netto la testa del suo amato, per poi baciarlo in una scena toccante quanto struggente.

In sostanza, quindi, Eren Jaeger è stato ucciso per essersi trasformato in una macchina di morte e distruzione, nella peggiore minaccia nei confronti dell’umanità, per donare legittimità e rispetto ai figli di Ymir, che anni prima avevano eliminato sua madre in maniera brutale. Un finale dolceamaro, sofferto ma in linea con quanto presentato nel corso di una decina di anni dagli studi Wit e MAPPA, e totalmente rispettoso dell’opera originale di Isayama.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. In conclusione, ricordiamo che il finale include un’importante scena post-credit, e che l’ultimo episodio dell’Attacco dei Giganti è disponibile su Crunchyroll con sottotitoli in italiano.