Il destino di tutte le Lune Crescenti di Demon Slayer, dalla sesta alla prima

La serie scritta e disegnata da Koyoharu Gotouge ha soltanto un certo tipo di cattivi: i demoni, creati da Kibutsuji Muzan, colui che i cacciatori devono sconfiggere per riportare la pace in Giappone. Alcune di queste creature sono molto più forti delle altre e possono vantare un legame speciale con il loro creatore: le Lune Crescenti, o Kizuki.

Nel corso della serie, vengono affrontate tutte da Tanjiro e compagni e, ovviamente, sconfitte. Vediamo quali sono i destini delle sei Lune Crescenti in Demon Slayer, ovviamente spoiler per chi non ha letto il manga e sta seguendo esclusivamente l'anime di Ufotable.

Le Lune Crescenti numero 6 ad apparire per prime sono state i due gemelli Daki e Gyutaro. Legati da una forza invisibile ma indissolubile, per uccidere i due era necessario decapitarli contemporaneamente, ed è ciò che è stato fatto nel quartiere a luci rosse che ha segnato la fine della seconda stagione di Demon Slayer. Ma c'è stata anche una nuova Luna Crescente numero sei, Kaigaku, che è stato sconfitto da Zenitsu nel Castello dell'Infinito, all'inizio della saga finale.

La quinta Luna Crescente è Gyokko, il demone della giara che invade il villaggio dei forgiatori insieme al collega, la quarta Luna Crescente Hantengu. Le due Lune Crescenti affrontano rispettivamente, Muichiro Tokito e il gruppo formato da Tanjiro, Genya, Nezuko e Mitsuri. Il primo viene decapitato da Muichiro dopo una dura battaglia nella foresta, il secondo invece viene ucciso da Tanjiro mentre cercava di scappare dalla luce del sole dopo una difficile battaglia contro i suoi cloni. C'è anche un'altra quarta Luna Crescente, Nakime, il demone che controlla il Castello dell'Infinito. Quest'ultima è stata una fedelissima di Muzan, ma è stato da lui uccisa quando Yushiro è riuscito a prendere il controllo del suo corpo e del suo potere.

La terza Luna Crescente è Akaza, il demone che ha provocato la fine di Rengoku. Va incontro a una morte volontaria, uccidendosi da solo e fermando la propria evoluzione, nel Castello dell'Infinito dopo una dura battaglia con Tanjiro che ha provocato il ritorno di alcuni ricordi dolorosi. La seconda Luna Crescente è Doma, il demone freddo e calcolatore che ha richiesto gli sforzi combinati del veleno di Shinobu, della vista di Kanao e della resistenza di Inosuke per morire per decapitazione.

Infine, la prima Luna Crescente è Kokushibo, l'ex cacciatore di demoni noto come Michikatsu Tsugikuni. Dopo una dura battaglia contro Genya, Sanemi, Himejima e Muichiro, il demone si trasforma in un essere ancora più mostruoso ma, vedendo il proprio riflesso nella lama della spada, si chiede se è quello che voleva davvero raggiungere. Questo pensiero lo blocca e lo rende vulnerabile all'attacco di Himejima, che gli fracassa la testa, concludendo la battaglia di Demon Slayer contro i demoni di Muzan.