Il destino di All Might in My Hero Academia potrebbe realizzarsi prima del previsto?

L'eroe più forte di tutti, All Might, ha ormai da tempo concluso la sua carriera eroistica. Lo scontro con One for All è stato troppo sfiancante per l'eroe e il potere che stava perdendo si è ormai estinto del tutto. La figura ha quindi assunto il ruolo di insegnante in My Hero Academia, nelle ultime fasi più di prima.

Tuttavia il capitolo 256 di My Hero Academia sembra quasi voler dire ai lettori che All Might non durerà ancora a lungo. Partendo dagli albori, Sir Nighteye, ora protagonista di My Hero Academia stagione 4, ebbe una visione sulla morte dell'eroe che sarebbe avvenuta durante il primo o il secondo anno di scuola di Izuku Midoriya.

Proprio a breve ci sarà una lotta in campo aperto con i villain guidati da Tomura Shigaraki, con quest'ultimo che sta per ottenere un potere enorme dopo l'operazione preparata dal dottor Ukyo. Shigaraki ha troppo potere per le mani e un gruppo più sconfinato del precedente, pertanto la battaglia in arrivo non sarà limitata come le precedenti.

I tempi quindi coincidono e All Might ormai sembra essere convinto che Deku non abbia più bisogno di lui, avendolo visto alle prese con gli allenamenti. Inoltre, è riuscito a preparare un quaderno con tutti gli appunti e le notizie riguardanti il One for All e tutti i precedenti possessori.

All Might sembra quindi aver esaurito la propria funzione per la crescita di Izuku Midoriya, con il ragazzo che potrebbe compiere l'evoluzione definitiva solo dopo aver assistito alla morte del proprio mentore. La prossima saga sarà quindi quella decisiva per la morte di All Might?