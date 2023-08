Il destino di tutti i pilastri di Demon Slayer: ecco i loro finali

I cacciatori di demoni sono personaggi senza paura che non si fanno scrupoli nell'affrontare i demoni di Kibutsuji Muzan, anche se ciò dovesse costar loro la vita. E, durante la serie, ce ne sono stati tanti che sono stati costretti a cedere dopo battaglie epiche. Vediamo quali sono i destini degli hashira di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Partiamo dai morti, andando in ordine, per poi passare a chi è rimasto in vita:

Il primo a morire è Rengoku Kyojuro, il cacciatore di demoni che si è fatto un nome durante la seconda stagione di Demon Slayer. Lui è perito a causa delle gravi ferite ricevute durante lo scontro con Akaza;

Molto più distante la morte di Kocho Shinobu , la spadaccina degli insetti morta per farsi assorbire completamente da Douma;

, la spadaccina degli insetti morta per farsi assorbire completamente da Douma; Tokito Muichiro morirà invece contro uno dei personaggi più forti di Demon Slayer, il temibile Kokushibo;

Iguro Obanai cede alla fine della battaglia , a causa delle gravi ferite inferte da Muzan;

, a causa delle gravi ferite inferte da Muzan; Stessa sorte e contemporanea per Mitsuri Kanroji, con un fisico distrutto a causa dell'intensità degli attacchi del re della notte;

Invece è morto per gli effetti collaterali del marchio il pilastro Himejima Gyomei;

Tra i vivi c'è Giyu Tomioka che, dopo aver perso un braccio nello scontro finale, decide di continuare la propria vita;

che, dopo aver perso un braccio nello scontro finale, decide di continuare la propria vita; Riesce a salvarsi anche Sanemi Shinazugawa. Nonostante la sua voglia di raggiungere la famiglia e le ferite ricevute, continua a sopravvivere per portare avanti la volontà e la forza dei genitori e del fratello;

Uzui Tengen si è salvato nella seconda stagione di Demon Slayer grazie a Nezuko e da quel momento in poi non ha più messo piede sul campo di battaglia principale, rimanendo in vita fino alla fine;

E voi ricordavate tutti i finali dei più forti cacciatori di demoni di Demon Slayer? E avreste preferito qualche sviluppo in particolare per loro?