Il destino di Wolverine, Tempesta e Hope Summers in bilico nel nuovo evento X-Men

Continua la promozione di Destiny of X, il prossimo evento Marvel Comics che interesserà il mondo degli X-Men. Dopo la pubblicazione di un criptico messaggio firmato dalla mutante Irene Adler, Marvel rivela tre teaser poster di Destiny of X, con protagonisti Wolverine, Tempesta e Hope Summers.

I tre poster, che pubblichiamo in calce, condividono la tagline "Choose your destiny", "Scegli il tuo destino". Non è chiaro se il messaggio sia rivolto ai personaggi protagonisti dei poster o ai lettori, che potrebbero avere la possibilità di decidere il destino dei tre mutanti.



Per ogni poster, il personaggio protagonista è proposto in tre versioni alternative: è presente ad esempio una versione di Wolverine con indosso un costume cibernetico, Tempesta compare sia in versione classica che con il taglio mohawk, mentre una delle versioni di Hope Summers la vede indossare il casco Cerbero.



Destiny of X andrà a porsi come seguito diretto della run di Jonathan Hickman, che a partire dal 2019 ha rilanciato le testate degli X-Men. Non è ancora stato rivelato il team creativo che si occuperà della serie, di cui conosciamo però la data d'uscita: primavera 2022. Destiny of X non è l'unica storia che promette di mostrare versioni alternative del mutante artigliato: a Gennaio 2022 verranno pubblicate due serie che puntano a stravolgere la storia di Wolverine.