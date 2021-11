Destiny of X: un criptico messaggio annuncia un nuovo evento degli X-Men

Con un'enigmatica immagine teaser, Marvel Comics annuncia il prossimo evento mutante fumettistico: Destiny of X, in arrivo durante la primavera del 2022. Enigmatica non a caso: l'immagine contiene un messaggio firmato da Irene Adler, mutante ispirata all'omonimo personaggio del canone di Sherlock Holmes.

"There is no "The" future. There is no Destiny", è questo il messaggio che costituisce l'unico indizio circa Destiny of X. Irene Adler, anche conosciuta col nome Destiny, è un personaggio creato da Chris Claremont sulla testata Uncanny X-Men. Dopo una lunghissima assenza, il personaggio è stato recentemente resuscitato sulle pagine di Inferno, serie dedicata agli X-Men scritta da Jonathan Hickman attualmente in corso di pubblicazione.



A partire dal 2019, con House of X e Power of X, Hickman ha rilanciato le testate degli X Men, portandole in una direzione nuova ed evocativa. La complessa trama imbastita dall'autore è tuttora in corso sulle pagine di The Trial of Magneto (attualmente in corso di pubblicazione anche in Italia) e Inferno. Destiny of X sembra destinata a porsi come sequel diretto di quest'ultima.



Non è chiaro se Hickman si occuperà della scrittura anche di Destiny of X, in quanto il team creativo del progetto non è stato ancora rivelato. In attesa dell'arrivo di questo nuovo evento, potrebbe farvi piacere scoprire che lo sceneggiatore di The Witcher Beau DeMayo sarà lo showrunner della serie X Men 97.