Destiny of X, ecco tutte le testate Marvel coinvolte dal rilancio

Con un comunicato stampa, Marvel Comics ha finalmente rivelato più dettagli circa Destiny of X, evento legato agli X-Men definito come la prossima era dei mutanti. Contrariamente a quanto supposto, Destiny of X non sarà una serie a fumetti, ma il nome del rilancio che andrà a coinvolgere numerose testate mutanti Marvel.

Con un immagine promozionale che mostra tutti i personaggi che avranno un ruolo di rilievo in Destiny of X, Marvel Comics ha specificato tutte le testate che saranno coinvolte dal rilancio: oltre alle serie già in corso X-Men, Wolverine, New Mutants, Marauders, e X-Force, si andranno ad aggiungere le new entry Immortal X-Men, Knights of X, Legion of X, e X-Men Red.



Come promesso dai teaser poster di Destiny of X pubblicati precedentemente, le possibilità per questi personaggi sono infinite, e Marvel promette grossi stravolgimenti allo status quo. L'immagine promozionale è disegnata da Leinil Francis Yu e Sunny Gho, ma è chiaro che ci saranno parecchi team creativi alla gestione delle varie testate coinvolte.



Il Senior Editor Jordan D. White promette: "Il viaggio nell'era Krakoana non è ancora finito! Il piano a lungo termine definito dai creativi nella nostra Sala del Concilio sta appena iniziando. Con il riempimento dei due seggi consiliari vuoti, il Reign of X termina, ed è tempo per i mutanti di afferrare il loro destino!".



Il rilancio Destiny of X prenderà il via la prossima primavera, e raccoglierà l'eredità lasciata dalla gestione di Jonathan Hickman, che chiuderà la sua run con il finale della serie Inferno. Destiny of X sarà legata anche alle testate X Lives of Wolverine e X Deaths of Wolverine, che verranno pubblicate a partire da Gennaio 2022 e che promettono di stravolgere la vita di Wolverine per sempre.