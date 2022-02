Destiny of X, un trailer lancia la Seconda Era di Krakoa per i mutanti Marvel

Marvel ha pubblicato un trailer per promuovere il debutto di Destiny of X, il rilancio delle testate mutanti che darà il via alla cosiddetta Seconda Era di Krakoa. Il trailer, oltre a dare particolare enfasi al personaggio di Irene Adler a.k.a. Destiny, presenta anche tutte le serie legate agli X-Men che verranno coinvolte dall'iniziativa.

Il trailer rappresenta una conferma rispetto a quanto Marvel Comics aveva anticipato negli scorsi mesi, quando aveva annunciato tutte le testate coinvolte dal rilancio Destiny of X. Nel video, viene data risalto alla possibilità, da parte dei mutanti, di poter finalmente scegliere il loro destino.



"Dalle ceneri di Inferno e dalle missioni attraverso il tempo di X Lives of Wolverine/X Deaths of Wolverine emerge la Seconda Era di Krakoa degli X-Men: Destiny of X!", recita la sinossi pubblicata da Marvel. "La popolazione mutante è stata nuovamente sconvolta, e le più grandi vittorie di Krakoa e le sue più dure sfide sono all'orizzonte. Le possibilità sono infinite quando le vostre serie preferite degli X-Men si incamminano verso il loro futuro!".



Tra le serie più importanti a nascere da Destiny of X c'è Immortal X-Men. Nel corso di un'intervista con EW, lo sceneggiatore Kieron Gillen ha rivelato: "Immortal X-Men è una storia d'amore tra due donne attraverso il tempo. Affermare che Destiny sia il compasso morale di Mystica è troppo facile, perché questo implica che la morale sia importante. Lei è l'oggetto attorno al quale Mystica si orienta. È così che la vedo io. Lei è di fondamentale importanza per Mystica, e viceversa".



Il rilancio Destiny of X avrà inizio il 30 Marzo, con la pubblicazione di Immortal X-Men #1. Recentemente Gillen ha parlato dell'eredità di Jonathan Hickman nella realizzazione di Immortal X-Men. Il trailer di Destiny of X è disponibile in apertura di articolo.