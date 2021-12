Detective Conan: annunciato il film La Sposa di Halloween, data d'uscita e primi dettagli

Una delle serie più longeve degli ultimi decenni nell'ambito manga e anime è l'opera firmata da Gosho Aoyama, Detective Conan. Considerato ormai una vera e propria icona del genere giallo-poliziesco, il piccolo Edogawa continua ad ottenere un buon successo a distanza di anni, e presto tornerà anche sul grande schermo.

Nel numero 1/2022 di Weekly Shonen Sunday è stato infatti annunciato il nuovo film, venticinquesimo del franchise. Intitolato Detective Conan: La Sposa di Halloween, il lungometraggio animato debutterà nelle sale giapponesi il 15 aprile 2022, ed è stato presentato anche con l'immagine che potete vedere in fondo alla pagina. Il film è stato prodotto da TMS Entertainment, con la regia di Susumu Mitsunaka e sceneggiato a Takahiro Okura.

Nella rivista viene specificato che a rivestire un ruolo importante saranno alcuni personaggi dell'accademia di polizia, come aveva anticipato lo stesso Gosho Aoyama. In particolare vedremo Rei Furuya, jinpei Matsuda, Wataru Date, Kenji Hagiwara e Hiromitsy Morofushi, e come si nota dall'immagine, Miwako Sato e Takagi convoleranno a nozze.

Le novità rivelate non finisco qui però. È stata infatti presentata anche una sinossi piuttosto dettagliata. Ambientato a Shibuya durante la notte di Halloween, il lungometraggio inizia con una cerimonia: il matrimonio di Miwako Sato e Wataru Takagi all'interno del grattacielo Shibuya Hikarie. L'irruzione di un criminale però finisce per ferire Wataru, e si scopre che quell'attentatore è lo stesso che tre anni prima aveva ucciso Jinpei Matsuda.

Rei, amico di Jinpei durante gli anni trascorsi all'accademia, cerca quindi di rintracciare il colpevole, solo per essere intercettato da una misteriosa figura e finire con un "collare bomba". Qui entra in scena Conan, che ascoltando le informazioni del crimine commesso tre anni prima, prova a disattivare l'ordigno.

Per concludere ricordiamo che una statua di Conan è apparsa in Baker Street, e vi lasciamo ai teaser di Zero's Tea Time e The Culprit Hanzawa, spin-off animati in arrivo su Netflix.