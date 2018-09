Detective Conan: annunciati due nuovi episodi speciali

Recentemente sono stati annunciati due episodi speciali di Detective Conan da un’ora che adatteranno i capitoli dal 1000 al 1005 del manga originale, andando di conseguenza a ricoprire l’arco narrativo del Crimson School Trip.

Tale adattamento risulterà particolarmente importante per i fan del famoso manga di Gosho Aoyama, dato che rivedrà il ritorno di Shinichi Kudo nella sua forma adulta. I due episodi usciranno il 5 e il 12 gennaio del prossimo anno.

Nato nel 1994 dalle mani di Gosho Aoyama e ancora in corso di produzione sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan, la storia dell'opera racconta le vicende del detective liceale Shinichi Kudo, investigatore dotato di gran abilità ed ingegno e collaboratore della polizia in diverse indagini, che un giorno, assistendo ad uno scambio di denaro tra due loschi individui, verrà costretto, al fine di eliminare lo scomodo testimone, ad ingerire un farmaco. L’effetto però non sarà quello desiderato e il liceale si ritroverà ringiovanito di svariati anni, nei panni di un bambino.

Detective Conan è uno tra i manga più seguiti di sempre. Con oltre 200 milioni di compie vendute globalmente e con svariati adattamenti animati e videoludici, tale titolo può essere sicuramente annoverato tra le serie più famose e conosciute degli ultimi decenni. Attualmente il manga è arrivato al 94° tankobon.

Si ricorda che, recentemente, è stato anche annunciato un adattamento cartaceo del film Detective Conan: The Lost Ship in The Sky. Detective Conan inoltre ritornerà sulla rete Mediaset Italia 2 con due film il 13 e il 14 settembre.