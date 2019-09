Detective Conan: annunciato un arco narrativo completamente originale per l'anime

Il manga di Detective Conan sarà in pausa fino alla fine dell'anno, tuttavia i fan del celebre investigatore non rimarranno a corto di casi da risolvere, dal momento che un arco narrativo completamente originale è stato annunciato.

Questa saga inedita riguarderà esclusivamente l'anime di Detective Conan, e sarà contraddistinta dal ritorno di personaggi come Kamen Yaiba e Gomera, mentre Shinichi e gli altri personaggi saranno impegnati a seguire le tracce di una nuova scena del crimine.

Il sito ufficiale della serie ha annunciato che l'arco narrativo durerà quattro episodi e avrà inizio a Gennaio 2020. La storia si svolgerà in Kansai e sarà sceneggiata da Takahiro Okura, che in passato ha già lavorato sugli script del film The First of Blue Sapphire e dello speciale animato The Crimson Love Letter. In coda all'articolo potete osservare la Key visual dedicata.

E' disponibile anche una breve sinossi della saga, ve la lasciamo di seguito:

"L'arco narrativo ha inizio quando Conan e gli altri vengono invitati alla presentazione del film Daikaijū Gomera contro Kamen Yaiba, in visita alla TV Nichiuri a Osaka. Durante la presentazione, il produttore Yonekura muore dopo essere stato schiacciato da un gigantesco oggetto di scena all'interno di un magazzino. Quando si scopre che la corda che lo reggeva stata tagliata da un coltello, la polizia di Osaka stabilisce che questo è più di un incidente e comincia ad investigare. I sospetti sono ristretti ai subordinati di Yonekura. Conan e gli altri indagano su luoghi famosi come l'Osaka Castle Garden e il nuovo edificio per uffici di Nichiuri TV".

Un fan di Detective Conan è stato arrestato dopo aver rubato circa 80 volumi. Vi ricordiamo che il franchise nel 2020 accoglierà anche un nuovo lungometraggio.