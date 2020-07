Detective Conan: Aoyama risponderà alle domande dei fan sullo spin-off

La serie Detective Conan ci accompagna ormai da 26 anni di pubblicazione, con più di 1050 capitoli, o meglio "file", e ben 98 tankobon pubblicati in Giappone. Di sicuro una delle opere più longeve mai apparse sulla rivista Weekly Shonen Sunday, dove ha ottenuto spazio anche lo spin-off Detective Conan: arco narrativo dell'Accademia di Polizia.

Questa particolare storia scritta e disegnata da Takahiro Arai, già autore del precedente Zero no Tea Time, segue la carriera di Tooru Amano, quando è entrato nell'accademia di polizia, e di molti personaggi apparsi anche nella serie regolare, come Hiromitsu Morofushi. Per celebrare questa nuova serie è stato lo stesso Aoyama a disegnare la cover del primo capitolo.

Visto il discreto successo ottenuto finora, è stata annunciata una simpatica iniziativa che avverrà con la pubblicazione dei prossimi capitoli e tankobon dello spin-off. Infatti il famoso mangaka ha deciso di rispondere ad alcune domande, esclusivamente inerenti allo spin off, che i fan possono porgli grazie ad un sito creato appositamente. Compilando un form, completamente in giapponese, è possibile inviare la domanda, che sarà poi inserita o meno tra quelle che appariranno sui volumi.

Per chi fosse interessato vi lasciamo al link del sito, avete tempo fino all'8 agosto per inviare le vostre domande. Ricordiamo che Gosho Aoyama ha compiuto da poco 57 anni, e anche lui si aspettava che Detective Conan durasse di meno.