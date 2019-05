Detective Conan, arrestato un fan per aver rubato più di 80 volumi

La passione per i fumetti nipponici è complicata, perché come ogni cosa che richiede collezionismo risulta esosa economicamente. Se aggiungete poi che molti titoli vanno avanti per molti anni, è logico che il numero di tankobon aumentino a dismisura, proprio come il caso di Detective Conan.

L'opera di Gosho Aoyama è in corso di serializzazione su Weekly Shonen Sunday ormai da moltissimi anni, da ben il 1994, raggiungendo la veneranda età di 25 anni, mica male per un titolo legato ai crimini. Eppure, nonostante continui ininterrottamente, la luce in fondo alla galleria che concluda la storia non pare ancora scorgersi in lontananza, e chiara dimostrazione ne è lo straordinario successo al box office dell'ultimo film legato al franchise.

Ma una grande fama, spesso e purtroppo, porca anche situazioni spiacevoli, come ha riportato One News della TV di Tokai, che ha raccontato in un servizio come un appassionato di Detective Conan sia stato arrestato per aver rubato da un negozio oltre 80 volumi del manga. Il taccheggio sarebbe avvenuto in 3 giorni, e dunque in più tentativi, infatti il ladro nascondeva di volta in volta una ventina di numeri nella borsa. A tradire il furfante sono stati alcuni movimenti sospetti che hanno fatto preoccupare il titolare della fumetteria, che a seguito di una conferma tramite la videocamera di sorveglianza si è visto sfuggire di mano parecchi tankobon, allertando la polizia che ha prontamente proceduto all'arresto l'uomo di 26 anni. Una scena degna dell'opera che ha tentato di taccheggiare, conclusasi, fortunatamente, nel migliore dei modi, in quanto avrebbe portato alle tasche del titolare un danno di oltre 300 euro.

Non fanno mai piacere queste notizie, che un po' fanno riflettere sul grande dispendio di risorse dietro serie tanto longeve, ma che non giustificheranno mai il furto. In ogni caso, non sono assolutamente tutti così gli appassionati dell'opera, come ha dimostrato un fan con la sua illustrazione dedicata a Detective Conan. E voi, cosa ne pensate della spiacevole situazione?