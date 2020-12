Detective Conan: in arrivo un nuovo episodio speciale

Detective Conan è da sempre una serie amatissima in Giappone e in Italia. L'anime è arrivato al millesimo episodio, e per festeggiare, il sito ufficiale di Detective Conan ha pubblicato qualcosa su cui vale la pena indagare!

Il sito ufficiale dell’anime di Detective Conan ha recentemente dichiarato che ci sarà un remake di un “leggendario episodio goditier” come “prima parte” dei festeggiamenti per il millesimo episodio dell’anime. L’anime celebrerà inoltre il suo 25esimo anniversario a gennaio, e il millesimo episodio andrà in onda il 6 marzo.

Il sito ha rivelato tre immagini collage, composte da piccoli frame presi da vari episodi, che ritraggono Shinichi Kudō, Kaito Kid e Heiji Hattori. Un frame di questo “leggendario episodio” è nascosto in queste tre immagini.

Inoltre, lo staff dell’anime sta pubblicizzando una simpatica iniziativa: la persona che riuscirà ad indovinare quale episodio sarà protagonista di questo remake, riceverà un premio! Ricordiamo che Detective Conan ha precedentemente festeggiato i suoi 20esimo anniversario con il remake dei primi due episodi dell’anime nello special del 2016, Detective Conan - Episodio Uno - Il grande Detective che si è rimpicciolito.

Se vi siete persi qualche episodio, ecco la lista di tutti gli episodi di Detective Conan, per evitare i filler in caso di rewatch in vista del nuovo episodio speciale. Vi ricordiamo inoltre che le prime due stagioni di Detective Conan sono disponibili su Crunchyroll!