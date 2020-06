Detective Conan, l'autore rivela: 'lo ammetto, non pensavo che durasse così tanto'

Detective Conan è una delle opere più longeve dell'attuale generazione manga. Il fumetto di Gosho Aoyama, infatti, gode di ben più di 1000 capitoli, cifre raggiunte solo da pochissime serie nella storia editoriale nipponica. Ed è ironico, inoltre, che persino lo stesso autore sia particolarmente stupito dell'assurda lunghezza del manga.

Le avventure del detective con gli occhiali sono amate in tutte il mondo, soprattutto in patria dove la serie gode di una popolarità spaventosa. Eppure, i fan devono saltuariamente fare i conti con la salute di Aoyama-sensei, costretto a prendersi diverse pause anche solo per raccogliere materiale per il fumetto. Il manga, infatti, è fermo a tempo indeterminato dal mese di aprile, quando uscì il capitolo 1054 intitolato "L'individuo forte...".

Ad ogni modo, il franchise è alle prese con il nuovo film, Detective Conan: The Scarlet Bullet, previsto al debutto nel 2021. In occasione di un'intervista risalente al 2011, Aoyama ha svelato alcune interessanti curiosità sulla longevità dell'opera:

"Devo essere onesto, non pensavo che durasse così tanto. Ho persino immaginato che potesse finire dopo il primo volume. [...] ogni volta che disegno un caso ho la sensazione che quello sarà l'ultimo. Eppure, senza nemmeno rendermene conto, finisco sempre per iniziare quello successivo."

Attualmente, il manga gode di 26 anni di serializzazione, motivo che ha spinto Aoyama a far fronte ad alcuni problemi con la stesura della narrazione:

"La cosa peggiore è dimenticare gli sviluppi narrativi che avevo anticipato precedentemente [risata]. Ad esempio, ha richiesto un sacco di lavoro la parte su Vermouth. Mi sentivo sempre come se avessi dovuto aggiungere qualcos'altro. [...] Purtroppo non so ancora quanto durerà il manga, ma credo che non supererà mai i volumi di Kochikame (n.d.r.: la serie è terminata nel 2016 con 1960 capitoli), anche se ne ho già delineato gli sviluppi. Fatto sta che il capitolo finale avrà un lieto fine."

