Detective Conan: ben cinque nuovi volumi approdano nelle fumetterie nipponiche

Nonostante il manga sia ancora, i fan nipponici del longevo manganon rimarranno ancora a lungo a bocca asciutta. Nel solo mese di dicembre, infatti, ben cinque volumi approderanno nelle fumetterie del Paese del Sol Levante.

La casa editrice Shogakukan ha difatti rivelato che a fine anno saranno rilasciati il 94° volume del manga originale scritto da Gosho Aoyama; il primo volume dell’adattamento cartaceo del film d’animazione Detective Conan The Darkest Nightmare; l’anime comic (manga a colori) intitolao Detective Conan Tantei-tachi no Bourbon, che rinarrerà gli eventi degli episodi dal 671 al 674 dell’omonima serie televisiva; l’anime comic dello speciale chiamato Detective Conan Episode One; e infine il primo volume di Detective Conan Hannin no Hanzawa-san, il recente spin-off disegnato da Mayuko Kanba.

L'opera del sensei Aoyama conta più di 200 milioni di copie stampate in tutto il mondo e al momento si compone di 93 tankobon. In Italia Detective Conan è edito dalla casa editrice Star Comics, che finora ha pubblicato i primi 90 volumetti. La serie anime, originariamente in onda sulla rete mediaset Italia 1, è ora trasmessa sul canale Super!