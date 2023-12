Detective Conan, la brillante deduzione di Conan in una statua in versione anime e manga

Considerata la sua storia quasi trentennale e il raggiungimento che poche altre opere possono vantare del capitolo 1000 Detective Conan si riconferma periodicamente come uno dei manga più seguiti, soprattutto in Giappone, e grazie agli artisti di RS Studio i fan più affezionati potranno aggiungere una statua molto particolare alla loro collezione.

Come potete infatti vedere nel post riportato in fondo alla pagina, è stata presentata una statua che raffigura Conan in una delle sue pose più famose, mentre indica con sicurezza e con un sorriso di soddisfazione chi è il vero colpevole di uno dei suoi infinti casi.

In arrivo sul mercato tra il secondo e il terzo trimestre del 2024, la statua proposta da RS Studio sarà disponibile in due versioni, una ispirata alla versione animata, quindi a colori, e l’altra, più completa con tanto di una delle prime tavole del manga, in bianco e nero. Alta 20 centimetri in entrambe le versioni, la statua è già prenotabile sugli store online, al prezzo di 110 euro, non c’è quindi alcuna differenza tra le due versioni.

Prima di salutarci, ricordiamo che dal 12 dicembre 2023 il manga di Detective Conan tornerà in edicola con la serie allegata a La Gazzetta dello Sport e TV Sorrisi e Canzoni, caratterizzata da volumi leggermente più grandi di quelli proposti da Star Comics, e vi lasciamo ai dati relativi ai 5 manga più venduti di sempre, dove rientra anche il giallo di Gosho Aoyama. Fateci sapere cosa pensate di questa statua lasciando un commento qui sotto.