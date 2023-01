Detective Conan si conferma uno dei manga più venduti di sempre! Nuovi dati, è in top 5

Mentre in Italia Detective Conan torna con una nuova edizione, in patria la serie di Gosho Aoyama continua imperterrita a pubblicare altri volumi. Ormai il fumetto sul piccolo investigatore coinvolto negli schemi di una misteriosa organizzazione di uomini in nero fa parte della cultura pop del paese, oltre ad avere i suoi effetti anche all'estero.

Con oltre 100 volumi pubblicati, Detective Conan è uno dei manga più longevi di sempre, oltre che uno dei più lunghi ancora attivi al momento. Per arrivare a questo punto, naturalmente, ha avuto il supporto di una vasta fetta di pubblico che ha continuato sia a seguirlo settimanalmente sulla rivista Weekly Shonen Sunday che a comprare i volumi che raccolgono i vari capitoli. E sono questi ultimi tankobon a essere al centro ultimamente.

Infatti sono stati pubblicati i nuovi dati di vendita di Detective Conan. Il manga di Gosho Aoyama si conferma uno dei più apprezzati del Giappone e non solo, con la casa editrice Shogakukan che rivela i dati. Secondo le recenti novità, Detective Conan ha 270 milioni di copie in tutto il mondo, un risultato che lo posiziona in maniera solida nella top 5 dei manga più venduti di sempre. Sopra di lui ci sono soltanto tre mostri sacri come ONE PIECE e Golgo 13, entrambi ancora in prosecuzione e quindi incrementeranno anche loro i numeri nel corso del tempo, e poi Dragon Ball di Akira Toriyama, che però è concluso.

Di conseguenza il quarto posto in classifica per Detective Conan tra i manga più apprezzati al mondo è molto saldo, almeno fino all'arrivo di una nuova hit astronomica. Ma ci vorrà ancora tempo al capitolo finale già disegnato da Gosho Aoyama, quindi ci sarà ancora spazio per crescere.