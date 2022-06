Detective Conan: un cosplay di Ai Haibara ma con il suo fascino adulto

Detective Conan è uno dei manga più longevi ma anche uno degli anime più apprezzati in Giappone. Sempre in cima alle classifiche, sembra ancora lontana la conclusione, con Gosho Aoyama che procede in modo incostante verso la risoluzione della trama, occupandosene soltanto di rado. Però non mancano nuovi personaggi che danno la scossa.

Ormai Detective Conan ha 100 volumi sulle spalle e quindi di personaggi ne sono stati inseriti a bizzeffe, ma sono pochi ad avere un ruolo davvero prominente. Tra questi, c'è Ai Haibara, una bambina compagna di classe di Conan e che lo aiuterà a risolvere alcuni misteri. Come sanno però tutti gli spettatori dell'anime e i lettori del manga, in realtà Ai si chiama Shiho Miyano ed è una dei vecchi componenti dell'organizzazione in nero che i protagonisti cercano di scovare.

Scappata e nascostasi alla vista dei criminali grazie al siero che fa tornare bambini, adesso aiuta Conan sia nei casi quotidiani che in quelli che riguardano i misteri maggiori di Detective Conan. Ritroviamola però in una versione più adulta in questo cosplay di Ai Haibara pensato e realizzato da Azey. Capelli castani con un'acconciatura simile a quella dell'anime e poi un maglioncino rosso, più portatile alla mano.

Questo mondo intanto si allargherà con un nuovo anime sullo spin-off di Detective Conan.