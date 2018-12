Detective Conan: Crimson School Trip, pubblicato il trailer dei due episodi speciali

L'annuncio pubblicato a settembre scorso sul sito ufficiale della serie animata Detective Conan relativo alla realizzazione di due nuovi episodi speciali ha messo sull'attenti i fan della serie. Finalmente è stato divulgato un breve video che svela qualcosa di più sul progetto, intitolato Detective Conan: Crimson School Trip.

Questo progetto, che andrà ad adattare l'arco narrativo "Crimson Trip" (Gita Scolastica Scarlatta), sarà composto da due episodi speciali che dureranno un’ora ciascuno e andranno in onda, in Giappone, rispettivamente il 5 e 12 Gennaio del prossimo.

Probabilmente il fatto che questo progetto preveda solo due special e non una serie completa fa pensare che la serie animata non sia così distante dal manga a livello di trama oltre alla mancanza di materiale su cui lavorare a causa della breve pausa che il mangaka Aoyama ha dovuto prendere per motivi di salute.

Detective Conan: Crimson School Trip (Kurenai no Shūgaku Ryokō-hen), abbraccerà i capitoli dal 1000 al 1005 del manga, che includono un ritorno in forma adulta del protagonista Shinichi Kudo, come potete vedere dall'immagine e dai brevi trailer (pubblicati sulle pagine Twitter di @conan_fanclub e @moetron) in calce all'articolo.

Qui di seguito potete leggere la sinossi dell'arco narrativo:

"Shinichi (Conan) riesce a partecipare alla gita scolastica a Kyoto con Ran e i loro amici, grazie all'antidoto che Haibara gli ha dato per trovare le sue dimensioni normali per un tempo limitato.

Tuttavia, una volta svanito l'effetto dell'antidoto, Conan deve attendere 8 ore per riprendere. Sfruttando la sua vicinanza a Ran, Shinichi spera di ottenere da lei una risposta alla dichiarazione d'amore da lui fatta a Londra.

In parallelo, Shinichi accetta di aiutare Keiko, un'attrice e vecchia amica di sua madre, a decifrare un misterioso codice scritto e inviato da un defunto amico Michio Dekuri, che si è suicidato poco fa.

Molto rapidamente, le persone vengono uccise ..."

Il manga Detective Conan di Aoyama Gosho ha visto la luce nel lontano 1994 sulle pagine della rivista Weekly Shonen Sunday edita da Shogakukan e attualmente conta 95 volumi rilasciati in Giappone. In Italia il manga è edito da Edizioni Star Comics. L'opera ha avuto un adattamento animato andato in onda nel 1996.