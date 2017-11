Detective Conan: dovremo aspettare ancora un po' per il ritorno del manga

Detective Conan è fermo dallo scorso Ottobre e sarebbe dovuto tornare proprio quest'oggi. A quanto pare invece dovremo aspettare ancora un po'di tempo prima che la serie torni a calcare le pagine della rivista

Proprio così. Detective Conan sarebbe dovuto tornare proprio oggi 1° Novembre ma a quanto pare il ritorno del piccolo detective è stato rimandato, anche se di poco. la serie tornerà, salvo ulteriori rimandi, il prossimo 29 Novembre.

Comincerà il nuovo anno editorile della rivista dunque, che inizierà in quella stessa data con il numero 1 del 2018. Weekly Shonen Sunday è il settimanlae in cui la serie è pubblicata sin dal lontano 1994 ed è edita da Shogakukan.

Il manga ha all'attivo più di mille capitoli e 93 volumi pubblicati in patria, cui sia ggiungerà presto il 94° a Dicamebre. Dall'opera cartacea è stata tratta un'amatissima serie anime che va in onda dal 1996 con 875 episodi trasmessi e molti altri che seguiranno.

Detective Conan ha da sempre avuto una vita incentrata alla crossmedialità con film, videogiochi, serie tv, OVA, spin-off e special. Nel 2000 il manga è stato anche premiato come miglior shonen della rivsta Weekly Shonen Sunday in occasione del 46° premio Shogakukan. Riusulta inoltre una delle opere più longeve della rivista.

La serie manga in Italia è edita da Edizioni Star Comics, che ha da poco pubblicato il volume 91, mentre la serie animata del Detective Conan va in onda sul canale per ragazzi Super!