Detective Conan eletto miglior manga del 2018 dalla rivista Da Vinci

L'incaricata di decidere la miglior serie dell'anno è la rivista Da Vinci che, come negli scorsi diciassette anni, ha raccolto i voti scrittori, gestori di fumetterie e critici letterari per scegliere il miglior manga del 2018. Stavolta in cima alla classifica si piazza Detective Conan, manga di Gosho Aoyama pubblicato su Weekly Shonen Sunday.

Il vincitore del diciottesimo premio "Libro dell'anno" è stato annunciato ufficialmente giovedì sulla rivista, con la serie del piccolo investigatore che è arrivato in cima alla classifica. Detective Conan, tornato ad essere pubblicato sulla rivista dopo ben nove settimane di pausa, ha battuto la concorrenza di manga molto più famosi come ONE PIECE e L'attacco dei Giganti, arrivati rispettivamente terzo e ottavo nella classifica. Di seguito trovate le prime 15 posizioni:

Detective Conan di Gosho Aoyama Oya-san to Boku di Taro Yabe ONE PIECE di Eiichiro Oda Haikyu!! di Haruichi Furudate Chihayafuru di Yuki Suetsugu Golden Kamuy di Satoru Noda Kingdom di Yasuhisa Hara L'attacco dei giganti di Hajime Isayama Gintama di Hideaki Sorachi Yotsuba&! di Kiyohiko Azuma Uchu Kyodai - Fratelli nello spazio di Chuya Koyama Ooku: le stanze proibite di Fumi Yoshinaga Onepunch-man di ONE e Yusuke Murata Oji-sama to Neko di Umi Sakurai Tokyo Ghoul:re di Sui Ishida

Il premio è stato scelto tramite 4275 voti affidati a chi lavora nel settore, i quali possono votare una serie solo se questa ha pubblicato almeno un volume nell'arco dell'anno che va dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018. Il vincitore delle scorse tre edizioni è stato Un marzo da leoni che quest'anno non è stato inserito tra i primi 50, mentre sia Detective Conan che ONE PIECE, entrambi in Italia per Star Comics, negli scorsi anni sono sempre stati presenti nella top 5. Potete trovare la classifica completa nella fonte.