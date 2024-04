Detective Conan, il nuovo film batte ogni record al box office giapponese

L'investigatore nato dalla penna di Gōshō Aoyama torna sul grande schermo con il film "Detective Conan: The Million-dollar Pentagram", lungometraggio canonico pregno di risvolti interessanti per la trama del manga, motivo per cui i fan attendevano con trepidazione l'uscita in sala della pellicola.

Mentre Aoyama rivela il suo processo creativo nella nascita di Detective Conan, il nuovo film entra a gamba tesa nelle sale giapponesi, con un'anteprima che profuma già di record dal primo giorno di proiezioni: 960 milioni di yen incassati (che in euro si traducono in circa 5,8 milioni) e 630 mila spettatori al cinema.

Questo debutto esplosivo supera di gran lunga l'impatto del precedente film del franchise, "Detective Conan - Il sottomarino di ferro nero", esattamente di circa un 112% in più.

Per rendere maggiormente l'dea dell'impatto che la pellicola sta avendo nell'industria cinematografica giapponese, basti pensare che i numeri del giorno di debutto si avvicinano tremendamente a quelli raggiunti da "Demon Slayer - Il treno Mugen", film dedicato al noto manga che ad oggi detiene il record di film d'animazione con il maggiore incasso della storia del Giappone, con oltre 1,2 miliardi di yen nella prima giornata di proiezioni.

Probabile, dunque, che l'ultimo film dedicato a Detective Conan potrebbe diventare il lungometraggio dai numeri più alti di tutto il franchise, confermando come negli ultimi anni, la trentennale opera accolga sempre più consensi tra lettori e spettatori, aumentando la schiera di appassionati in attesa di rivelazioni sui prossimi casi e risvolti di trama.

Il successo della serie non è un caso in Giappone, dove sono da sempre presenti stravaganti crossover tra marchi molto differenti tra loro, come nel caso di questa eccentrica collaborazione tra McDonald e Detective Conan.

