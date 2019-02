Detective Conan: Fist of Blue Sapphaire rivela due nomi importanti nel cast

Il sito ufficiale del 23° film dedicato al Detective Conan Detective Conan: Fist of Blue Sapphire (Meitantei Conan: Konjo no Fist), ha rivelato quest'oggi che due nomi importanti si sono uniti al cast di doppiatori della nuova pellicola animata. Il film uscirà nelle sale giapponesi il prossimo 12 aprile 2019.

Come annunciato sul sito ufficiale del film Detective Conan: Fist of Blue Sapphire, Ikusaburo Yamazaki interpreterà Leon Lo, una volta un famoso detective di Singapore e psicologo criminale, ma ora imprenditore e consulente di gestione. Lo sta prendendo di mira lo Zaffiro Blu per soddisfare un determinato piano, e nel farlo affronterà sia Conan che Kaito Kid.

Mayuko Kiwakita, invece, interpreterà Rachel Cheong, capace ma misteriosa segretaria di Leon. Nonostante la vicinanza emotiva al suo capo, anche Raschel ha dei piani estranei a Leon, e si avvicinerà a Mori Kogoro (Goro Mori) per portarli a termine.

Tomoka Nagaoka (assistente alla regia di Detective Conan: The Crimson Love Letter) dirigerà questo 23° film; Takahiro Okura (Detective Conan: The Crimson Love Letter) si occuperà della sceneggiatura; Katsuo Ono tornerà a comporre le musiche.

Il pellicola animata sarà ambientata a Singapore e sarà il primo film di Detective Conan ambientato al di fuori del Giappone. La famosa Marina Bay Sands di Singapore sarà il luogo di un caso di omicidio, e la trama coinvolgerà una grande gemma conosciuta come "Blue Sapphire", che affondò nell'oceano alla fine del 19° secolo. Il film sarà incentrato su Kaito Kid, Makoto Kyogoku e Conan Edogawa, e ripercorrerà il ritorno del personaggio Kaito Kid nei film Detective Conan dalla sua ultima apparizione in Detective Conan: Sunflowers of Inferno, il 19° film del franchise.

Detective Conan: Fist of Blue Sapphire uscirà in Giappone il prossimo 12 aprile 2019. In calce alla notizia potete trovare i character design di Leon Lo e Rachel Cheong.