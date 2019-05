Detective Conan: Fist of Blue Sapphire, registrati ottimi risultati in Giappone

Il sito ufficiale per Meitantei Conan: Konjō no Fist (Detective Conan: Fist of Blue Sapphire), 23° film dedicato al franchise di Detective Conan, ha recentemente rivelato che la pellicola è riuscita a vendere 6,51 milioni di biglietti per un totale di 8,3 miliardi di yen guadagnati, circa 75,35 milioni di dollari.

Il film ha debuttato nelle sale del Giappone il 12 aprile vendendo 1.458.263 biglietti per guadagnare un totale di 1.886.292.700 yen (pari a circa 16.85 milioni di dollari) nei suoi primi tre giorni. L'opera ha inoltre debuttato al primo posto al botteghino giapponese nel fine settimana del 13-14 aprile. Inoltre, la produzione ha guadagnato 3,5 miliardi di yen (circa 31,28 milioni di dollari) a partire dal 21 aprile.

L'opera è stata diretta da Tomoka Nagaoka (assistente alla regia di Detective Conan: The Crimson Love Letter), mentre Takahiro Ōkura (Detective Conan: The Crimson Love Letter) si è occupato di scrivere la sceneggiatura. Katsuo Ono si è occupato della composizione musicale e Hiroomi Tosaka, cantante dei Sandaime J Soul Brothers di Exile Tribe, ha partecipato all'esecuzione del tema principale della pellicola, "Blue Sapphire".

Il film è ambientato a Singapore ed è il primo film di Detective Conan ambientato al di fuori del Giappone. La famosa Marina Bay Sands di Singapore è il luogo dove un efferato crimine ha avuto luogo e rappresenterà il punto di partenza per le vicende narrate. La trama vede come figura portante una gemma dall'inestimabile valore nota come "Zaffiro blu", affondata nel fondo dell'oceano alla fine del 19° secolo. Il lungometraggio vedrà come figure principali Kaitō Kid, Makoto Kyogoku e Conan Edogawa e rappresenterà anche la pista di lancio per il personaggio di Makoto Kyōgoku, maestro di karate ancora imbattuto e con 400 vittorie al seguito.