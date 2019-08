Detective Conan: Fist of Blue Sapphire segna un altro importante record per la saga

Detective Conan: Fist of Blue Sapphire sta continuando a registrare incassi stellari, secondo quanto rivelato dal sito ufficiale del film. Ad oggi, la pellicola ha piazzato 7,164,729 biglietti, incassando un totale di 9,182,702,500 yen e diventando il settimo film della saga ad entrare nella lista dei film anime più redditizi al mondo.

Detective Conan: Fist of Blue Sapphire ha debuttato nei cinema giapponesi lo scorso 12 aprile, vendendo 1,458,263 biglietti e incassando ben 1,886,292,700 yen (quasi 15 milioni di euro) in appena tre giorni di programmazione.

Nonostante il film non sia riuscito a ripetere quanto fatto da Dragon Ball Super: Broly e dall'ormai inarrestabile Weathering With You, sembra proprio che TMS Entertainment possa dirsi soddisfatto, visto che con i suoi 80 milioni di euro al botteghino la pellicola sembrerebbe in procinto superare anche il ventiduesimo film della saga: Detective Conan: Zero the Enforcer.

Il lungometraggio è stato diretto da Tomoka Nagaoka (già assistente alla regia di Detective Conan: The Crimson Love Letter) e scritto da Takahiro Ōkura (Detective Conan: The Crimson Love Letter). Katsuo Ono si è occupato della composizione musicale mentre Hiroomi Tosaka, frontman dei Sandaime J Soul Brothers di Exile Tribe, ha cantato il tema principale della pellicola, intitolato "Blue Sapphire".

