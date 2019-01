Detective Conan: Fist of Blue Sapphire si rivela in una nuova locandina

In arrivo nei cinema giapponesi ad aprile 2019, il ventitreesimo lungometraggio dedicato a Detective Conan si mostra in una nuova visual divulgata tramite il sito ufficiale del film.

Detective Conan: Fist of Blue Sapphire inizia così a far trasparire la trama che sarà intessuta nel lungometraggio. Come potete vedere dall'immagine in calce, il film sarà incentrato sul protagonista Conan, l'abilissimo ladro Kaito Kid e il personaggio creato appositamente per l'occasione Makoto Kyogyoku, un maestro di karate che tenterà di fermare proprio il ladro.

roprio tra i tre sembra che ci sarà un forte scontro per mettere le mani sulla gemma presente anche nel titolo della pellicola, lo Zaffiro Blu. Inoltre, dalla stessa visual si può notare come i tre personaggi presenti facciano un differente gesto con le mani, appartenenti alla morra cinese: forbici per Kaito Kid, carta per Conan e pugno per Kyogyoku.

La storia sarà ambientata a Singapore e vede il ritorno del cast principale della serie. Detective Conan: Fist of Blue Sapphire sarà diretto da Tomoka Nagaoka, già assistente alla regia per Detective Conan: The Crimson Love Letter, stesso film a cui ha partecipato lo sceneggiatore Takahiro Okura.