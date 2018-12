Detective Conan: Fist of Blue Sapphire, un teaser rivela cast e staff del nuovo film

La casa di produzione cinematografica giapponese TOHO ha recentemente diffuso in rete un nuovo teaser di Detective Conan: Fist of Blue Sapphire (Meitantei Conan: Konshō no Fist), ventitreesimo lungometraggio d’animazione dedicato al franchise del detective più famoso dell’universo anime & manga.

Visionabile in chiosa all’articolo, il breve filmato rivela lo staff e il cast della pellicola. Diretto da Tomoka Nagaoka, che in passato aveva già lavorato a Detective Conan: The Crimson Love Letter, il lungometraggio d’animazione sarà sceneggiato da Takahiro Okura, mentre Katsuo Ono ne comporrà ancora una volta la colonna sonora.



Per quanto riguarda invece il cast vocale, la produzione ha già confermato il ritorno del doppiatori regolari del franchise di Detective Conan; di conseguenza, Minami Takayama, Wakana Yamazaki e Rikiya Koyama interpreteranno rispettivamente il giovane Conan Edogawa, la bella Ran Mouri e il detective Kogoro Mouri. Il collega Kappei Yamaguchi, invece, presterà nuovamente la propria voce al fenomenale ladro noto come Kaitō Kid.

Per la prima volta la pellicola non sarà ambientata in Giappone, bensì a Singapore, e soprattutto segnerà il ritorno di Kaitō Kid, un popolare personaggio comparso l’ultima volta nel film intitolato Detective Conan: Sunflowers of Inferno e rilasciato nel 2015. Nel nuovo lungometraggio farà inoltre il proprio esordio un personaggio chiamato Makoto Kyōgoku, che cercherà con tutti i mezzi di impedire a Kaitō Kid il furto del prezioso Zaffiro Blu.