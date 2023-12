Detective Conan: il giallo di Gosho Aoyama torna in edicola con la Gazzetta dello Sport

Dall’immensa popolarità in Giappone, la serie a tinte gialle del piccolo Detective Conan e l’intricata trama dell’organizzazione conosciuta come Uomini in Nero sta per tornare nuovamente in edicola con l’edizione della Gazzetta dello Sport uscita nel 2018, mentre Star Comics manda avanti entrambe le edizioni disponibili sul suo catalogo.

A confermare il ritorno di Conan Edogawa come supplemento al quotidiano la Gazzetta dello Sport e alla rivista TV Sorrisi e Canzoni è stata la stessa casa editrice che da anni pubblica gli infiniti casi del detective ideato da Gosho Aoyama ormai quasi 30 anni fa sulle pagine di Weekly Shonen Sunday. Nel post riportato in fondo alla pagina viene, infatti, Star Comics ha annunciato il rinnovo della collaborazione per riportare in edicola la serie completa in una veste grafica che avevamo già visto qualche anno fa e leggermente più grande del formato che conosciamo, con ogni volume di 13,7x20 centimetri.

A partire da martedì 12 dicembre 2023 sarà possibile acquistare il primo volume della serie, caratterizzato dall’ormai iconica illustrazione di Conan vestito da Sherlock Holmes che introdurrà i nuovi lettori alla sua lunga storia e a come è tornato bambino. Come specificato anche nel post ogni volume conterrà una cartolina da collezione con illustrazioni sempre diverse. Per chi volesse avvicinarsi al mondo di Detective Conan, o chi, da appassionato, volesse iniziare questa nuova edizione, il prezzo sarà di 5,99 euro per ogni volume, da aggiungere al prezzo del quotidiano o della rivista.

In conclusione, ecco un affascinante cosplay di Ai Haibara adulta, e vi lasciamo agli ultimi dati sui manga più venduti di sempre, dove Detective Conan ricopre una posizione di rilievo.