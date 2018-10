Detective Conan: Gosho Aoyama risponderà alle domande dei fan sull'Organizzazione Nera

Il creatore di Detective Conan, il mangaka Gosho Aoyama, sta svelando, col tempo, sempre più cose sull’“Organizzazione Nera”, il gruppo responsabile del ringiovanimento forzato di Shinichi. Con l’arrivo del 95° volume del manga, Aoyama ha deciso di svelare nuove informazioni sul gruppo.

Il prossimo tankobon uscirà il 18 ottobre e, per l’occorrenza, il mangaka ha deciso di dare ai fan la possibilità di porgli delle domande inerenti all’organizzazione.

I fan potranno compilare un semplice modulo per chiedere ad Aoyama qualsiasi cosa sull’Organizzazione Nera. Non vi è nessun limite al numero di domande che una persona può porre. Tutte le richieste saranno accettate fino al 14 ottobre.

Le risposte di Aoyama saranno pubblicate nel “Detective Conan SDB (Super Digest Book) BLACK PLUS. Per chi non lo sapesse, Shogakukan, la casa editrice che si occupa dell’opera di Aoyama, rilascia un nuovo “Detective Conan SDB” circa ogni 10 volumi del manga. Il “Detective Conan 90 + PLUS SDB” è stato rilasciato nell'aprile del 2017.

Qualora non doveste conoscere il manga di Gosho Aoyama vi consigliamo QUESTA recensione, nonostante sia un po’ datata, per farvi un’idea generale della serie.

Non molto tempo fa, lo studio MTS Entertainment, famoso per “Hello Spank”, “Lady Oscar” e “Lupin III – Trappola mortale”, ha annunciato l’arrivo di due nuovi episodi speciali di Detective Conan.