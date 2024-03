Detective Conan: Gosho Aoyama rivela il suo processo creativo in uno speciale di NHK

Nella storia dei manga sono davvero pochi gli autori capaci di raggiungere la soglia dei 1000 capitoli pubblicati e di ottenere un successo a livello planetario come Gosho Aoyama. Nell’ormai lontano 1994 il mangaka iniziò a delineare le basi di Detective Conan, serie gialla che a distanza di 30 anni continua a raggiungere ottimi risultati.

Le avventure del piccolo Conan Edogawa e gli intrighi attorno all’organizzazione degli uomini in nero hanno coinvolto milioni di lettori in tutto il mondo, dando vita anche a progetti paralleli come videogiochi, e molti lungometraggi, anche in collaborazione con altri grandi esponenti degli anime, come il ladro gentiluomo Lupin III del compianto Monkey Punch. Al fianco di questi progetti si trovano anche importanti iniziative per celebrare traguardi rilevanti della serie, e, di conseguenza, della carriera di Aoyama.

Quasi in concomitanza con il 30° anniversario della pubblicazione su Weekly Shonen Sunday della serie, NHK e il programma Professional Work Style, che ha già ospitato grandi personalità dell’animazione, come il maestro Hayao Miyazaki, e curiosamente anche uno dei personaggi più controversi e discussi degli shonen, Eren Jaeger di Attack on Titan, hanno annunciato l’uscita di una puntata interamente dedicata a Gosho Aoyama.

Della durata di 72 minuti, l’episodio in questione approfondirà la carriera del mangaka, ripercorrendo gli inizi e soffermandosi sull’era di Detective Conan, e, soprattutto, sul suo processo creativo. Intitolata Professional Work Style Special: Manga Artist Gosho Aoyama, la puntata arriverà il 28 aprile 2024, e sarà disponibile anche on demand su NHK Plus.

Prima di salutarci, ricordiamo che Aoyama ha rivelato come Detective Conan gli ha cambiato la vita, e vi lasciamo ad un bel cosplay al femminile di Conan.