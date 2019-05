Detective Conan di Gosho Aoyama torna nuovamente in pausa

In Giappone, il franchise di Detective Conan è sempre sulla cresta dell'onda grazie a lungometraggi, manga, anime e spin-off. La serie a fumetti scritta e disegnata da Gosho Aoyama però va spesso a rilento e, nonostante stia per toccare l'attesissimo traguardo dei 100 volumi, si prende nuovamente una pausa dalla pubblicazione.

Il numero 23 della rivista di Shogakukan Weekly Shonen Sunday ha visto la pubblicazione del capitolo 1034 di Detective Conan ma ha annunciato anche che la serie sul piccolo detective si prenderà una pausa di circa quattro numeri. Il fumetto sarà quindi in pausa per circa un mese, dal numero 24 al 27, a causa di ricerche necessarie per la storia da parte del mangaka Gosho Aoyama.

La pausa precedente di Detective Conan risale invece a marzo, ma il manga aveva fatto anche un'ulteriore interruzione tra gennaio e febbraio. Durante la pausa, sarà invece pubblicato uno spin-off della serie, Detective Conan: Zero's Tea Time, scritto e disegnato Takahiro Arai e incentrato sul personaggio di Toru Amuro. Lo spin-off è in pubblicazione da maggio 2018 e viene pubblicato ogni qual volta Aoyama si prende una pausa dal manga principale. Intanto, Conan Edogawa sarà protagonista di un nuovo lungometraggio animato in arrivo nel 2020.