Detective Conan incassa 6,5 miliardi di yen in Giappone, bene Evangelion e Demon Slayer

Dopo quasi un mese e mezzo nelle sale giapponesi, Detective Conan: The Scarlet Bullet è finalmente riuscito a superare quota 6 miliardi di yen (€45 milioni circa), confermandosi uno dei migliori successi del 2021. Tra gli altri, continuano a rimanere in Top 10 Evangelion 3.0+1.0 e Demon Slayer: Mugen Train, ormai nelle sale da più di sette mesi.

Secondo quanto riportato da Kogyo Tsushin, l'ultimo film di Detective Conan è passato dai 5,9 miliardi di yen dello scorso 10 maggio a 6,4 miliardi dell'ultimo weekend (poco meno di €50 milioni), cifra che dovrebbe permettere alla pellicola di raggiungere l'obiettivo dei 10 miliardi di yen, ottenibile anche solo grazie agli introiti registrati negli altri Paesi. Il film è al quinto posto al box office.

Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time, invece, ha ottenuto ben 8,54 miliardi di yen con 5,6 milioni di biglietti venduti, chiudendo al sesto posto al botteghino dopo undici settimane. Non si tratta di numeri incredibili se paragonati a quelli di altre pellicole anime distribuite nel corso dell'ultimo anno, ma siamo comunque di fronte a un record personale molto importante per Studio Khara.

Infine, Demon Slayer: Mugen Train rimane in ottava posizione al box office dopo sette mesi, con oltre 40 miliardi di yen incassati in patria e ben 41,35 biglietti venduti. Si tratta del primo film giapponese della storia in grado di infrangere la barriera dei 40 miliardi, nonché della pellicola più redditizia di sempre con poco meno di mezzo miliardo di dollari incassati.

In Giappone è stato registrato un triste aumento dei decessi da febbraio a maggio 2021, ragione per cui molti cinema sono stati chiusi. In questo momento i dati legati alla diffusione del Covid sembrano un po' più promettenti, con un abbassamento nel numero di contagi e la possibile rimozione dello stato d'emergenza. Nel prossimo futuro dovrebbero riaprire molti altri cinema, e di conseguenza è possibile che le tre pellicole sopracitate aumentino ulteriormente i propri introiti.