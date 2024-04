Detective Conan incontra Godzilla in un crossover ufficiale per l'uscita al cinema dei due

Con l'avvicinarsi delle vacanze primaverili in Giappone, un'atmosfera di attesa pervade l'aria. Questo periodo, che si estende per circa una settimana, sarà un momento in cui famiglie e amici potranno finalmente riunirsi: il quale miglior modo per farlo se non andare al cinema a vedere Detective Conan o Godzilla?

TOHO CINEMAS si prepara a stupire il pubblico con un'intrigante selezione di titoli. Tra le proiezioni più attese spiccano due pellicole importanti "Detective Conan: The Million-dollar Pentagram" e "Godzilla x Kong: The New Empire". La collaborazione tra TOHO CINEMAS e queste due opere di spicco promette di offrire agli spettatori un'esperienza cinematografica indimenticabile, combinando l'intrigo del celebre Detective Conan con l'epica battaglia tra i titani Godzilla e King Kong.

L'annuncio ufficiale di questa collaborazione è stato fatto attraverso gli account ufficiali giapponesi dei film, alimentando l'attesa fra i fan. Sia il profilo di Detective Conan che quello di Godzilla x Kong: The New Empire hanno svelato questa "alleanza proibita", sottolineando il legame tra le due saghe in un poster eccezionale, disponibile in calce alla notizia.

Nel racconto de "The Million-dollar Pentagram", ad esempio, emergono le intriganti alleanze tra il celebre detective Conan e il leggendario ladro Kaito Kid, mentre in "The New Empire" è lo scontro titanico tra Godzilla e King Kong a dominare lo schermo. Questi richiami sottolineano non solo l'attesa per i due film, ma anche la complessità delle trame e dei legami tra i personaggi, aggiungendo ulteriori strati di interesse per gli spettatori. Assieme all'uscita di questo lungometraggio, anche il manga di Detective Conan è pronto a tornare con un nuovo caso tutto da scoprire.

