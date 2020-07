Detective Conan: L'investigatore privato nel mare distante, il manga si concluderà a breve

L'ultimo numero di Shonen Sunday Super, il mensile per ragazzi distribuito da Shogakukan, ha rivelato che l'attuale adattamento manga del film del 2013 Detective Conan: L'investigatore privato nel mare distante si concluderà il 25 agosto, con la pubblicazione dell'ultimo capitolo.

La serializzazione è iniziata lo scorso 24 gennaio ed è curata da Yutaka Abe e Jiro Maruden, due autori già famosi per aver lavorato su altri adattamenti di film della serie di Gosho Aoyama, come Detective Conan: The Crimson Love Letter e Detective Conan: Zero the Enforcer. Non è ancora stato confermato se il duo realizzerà o meno adattamenti di altre pellicole.

Nel caso in cui aveste bisogno di rinfrescarvi la memoria, vi ricordiamo che la trama di Detective Conan: L'investigatore privato nel mare distante verte sul misterioso ritrovamento di un braccio mozzato sul cacciatorpediniere Hotaka, durante una dimostrazione a cui stavano assistendo Conan, Ran, Kogoro ed altri personaggi della serie. Da questa premessa parte un'avventurosa caccia ad una fantomatica "Spia X" che si sarebbe intrufolata nella nave per carpire segreti militari top secret.

E voi cosa ne pensate? Avete in programma di recuperare questo adattamento? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste tipi da anime invece, vi ricordiamo che tra meno di un anno debutterà al cinema Detective Conan: Il proiettile scarlatto, il ventiquattresimo film della serie.