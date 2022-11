Detective Conan: titolo e key visual del 26esimo film anime

Era il giorno 8 novembre 2022 quando si aggiunsero dettagli del nuovo film di Detective Conan, il ventiseiesimo per la precisione.

Curiosamente i personaggi sono stati rivelati su Animal Crossing e da queste news estive a scadenza settimanale è, per gioia dei fan, anche stato fatto intendere il ritorno di Ai Haibara in versione Shiho Miyano. Il pubblico diventa dunque sempre più affamato di novità.

Da un tweet del giorno 25 novembre di SugoiLITE, profilo Twitter specializzato in notizie e leak, viene riportato del nuovo materiale. Anzitutto il nome esteso del film anime è Detective Conan: Kurogane no Submarine che in italiano si traduce con Detective Conan: Il Sottomarino di Ferro Nero. Vi è dunque un chiaro riferimento all'Organizzazione degli Uomini in Nero. E pure l'immagine del character design dei membri di quest'ultima è presente in calce alla notizia.

Sappiamo anche che ci lavora lo studio di animazione tale TMS Entertainment. Il regista è Yuzuru Tachikawa, Takeharu Sakurai come sceneggiatore e musiche di Yugo Hanno. A tutto ciò si aggiunge la prima key visual ufficiale, in fondo alla notizia. Lo sketch perviene direttamente da Gosho Aoyama e tra colpi di matita blu, neri e violacei si distinguono chiaramente i volti del cast principale. Inoltre quelle parti in viola aiutano a distinguere la forma di un sottomarino. Nella parte alta della locandina Ai sta annegando in acque profonde e Conan si è tuffato per salvarla.

Per la visione ci sarà da attendere almeno il 14 aprile 2023, data nella quale debutterà il lungometraggio nei cinema del Paese del Sol Levante. Cosa ne pensate della bozza di Gosho su Detective Conan: Il Sottomarino di Ferro Nero? Fateci sapere con un commento nell'apposito spazio dedicato e se siete fan del franchise non perdetevi la nostra recensione di Detective Conan.