Detective Conan: ci ha lasciati l'interprete di Jodie Starling

Il personaggio di Jodie Starling è da sempre uno dei più riconoscibili di Detective Conan. La giovane agente dell'FBI ha contribuito sin dalla sua prima apparizione al successo della serie del detective bambino.

L'anime di Detective Conan ha compito 25 anni nel 2021, e il cuore dei fan di tutto il mondo si è stretto alla notizia della morte di Miyuki Ichijou, la doppiatrice di Jodie Starling. La Ichijou era una veterana nell'industria, tanto da aver prestato la voce per opere di successo come Cowboy Bebop, BNA: Brand New Animal, Space Dandy, The Devil is a Part-Timer e Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury.

Nata nella prefettura di Iwate il 23 agosto 1949 , la Ichijou ha anche doppiato numerosi personaggi in opere occidentali come La carica dei 101, Mulan e I Simpson. Ha inoltre avuto un ruolo importante nell'universo di Star Trek, prestando la sua voce a Beverly Crusher di Star Trek: The Next Generation.

La doppiatrice è venuta a mancare il 24 Ottobre all'età di 76 anni, lasciando un grande vuoto nelle vite dei suoi amici e dei suoi colleghi che su X l'hanno voluta ricordare allegra e sorridente. La dipartita della Ichijou arriva a poche settimane dalla notizia della morte del co creatore di Rocket Raccoon.

Miyuki Ichijou resterà per sempre nei cuori degli appassionati di anime di tutto il mondo. Il suo lascito è tanto importante quanto d'esempio per chiunque voglia intraprendere una carriera nel mondo del doppiaggio.