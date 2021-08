Detective Conan: il manga di Aoyama torna in una nuova veste, i dettagli da Star Comics

Conan, il “super detective con gli occhiali” più famoso al mondo, torna con le sue mitiche indagini in una edizione celebrativa completamente nuova. L’annuncio arriva da Edizioni Star Comics: da settembre, Detective Conan New Edition tornerà ad appassionare i lettori italiani! Una grandissima occasione per scoprire un grande classico.

L’avventura del bambino detective in grado di risolvere qualsiasi caso, protagonista di una delle serie anime più longeve, riparte da zero. Le vicende che hanno reso celebre l’opera di Gosho Aoyama, che hanno tenuto i lettori con il fiato sospeso a ogni singolo volumetto, tornano con una riedizione tutta da scoprire, con testi riveduti e corretti, una nuova veste grafica e numeri in formato maxi e con sovraccoperta. Dall’1 settembre, ogni due settimane, Detective Conan New Edition di Edizion Star Comics arriva in fumetteria, libreria e store online.

Il manga di Gosho Aoyama racconta le vicende di Shinichi Kudo, un liceale appassionato di libri gialli e detective infallibile, in grado di risolvere casi impossibili anche per la polizia locale. Quando però si mette sulle tracce di misteriosi criminali noti come “uomini in nero”, essi gli somministrano un particolare farmaco che stavolge la sua vita. Shinichi torna bambino, ma questa volta con il nome di Conan Edogawa. L’obiettivo del giovane detective è quello di scoprire l’identità dei misteriosi criminali che lo hanno fatto tornare “piccolo”, oltre che, ovviamente, scoprire il segreto per tornare quello di prima.

Detective Conan è stato pubblicato in Italia da Star Comics per la prima volta a partire dal 2005. L’opera di Aoyama, ancora in corso di serializzazione, è ancora amatissima dal pubblico italiano, che con questa nuova edizione può riscoprire un manga cult. Il primo volume del manga che venduto oltre 230 milioni di copie sarà disponibile dal primo settembre. A cadenza quindicinale, il secondo volume arriverà il 15 settembre.



Vi lasciamo alla lista degli episodi più importanti dell'anime.