Detective Conan: un medico dice la sua sul farmaco ringiovanente

Come avete potuto leggere, l'anime di Detective Conan sarà arricchito da storie originali, nel frattempo un giornalista giapponese ha deciso di intervistare un medico esperto in biologia per chiedergli la fattibilità di un farmaco come l'APTX 4869.

Come ricorderete si tratta della stessa sostanza che è stata iniettata nel corpo del protagonista Shinichi Kudo, facendolo ritornare un bambino. Secondo il parere di Shigeomi Shimizu, ricercatore di biologia cellulare della Tokyo Medical and Dental University, un farmaco del genere dovrebbe non solo bloccare l'invecchiamento cellulare, ma anche cambiare la struttura ossea di una persona e non agire sul cervello, così da non intaccare la memoria di una persona. A rendere ancora più complicato il processo, i cui singoli passi sono oggetto di studi medici, ci pensa il fatto che i tre effetti dovrebbero agire in simultanea, questa coordinazione è impossibile stando alle nostre attuali conoscenze mediche.

Shigeomi ha comunque fatto notare che, mentre un de-invecchiamento cellulare è qualcosa su cui la scienza è al lavoro, il processo contrario è completamente impossibile. Secondo il suo parere quindi Shinichi sarà costretto a rimanere nel corpo di un bambino.

Cattive notizie quindi per il protagonista dell'opera, che continua a non trovare una cura capace di farlo ritornare nel suo corpo da adulto. Nel frattempo è stato annunciato un nuovo film di Detective Conan, in arrivo nel corso del 2020.