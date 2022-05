Detective Conan: la miniserie anime The Culprit Hanzawa debutta in autunno

L'anime Detective Conan: Zero's Tea Time si è da poco concluso, ma solamente per lasciare spazio a un altro spin-off della serie principale di Gosho Aoyama. Stando a quanto annunciato alla fine della trasmissione, Detective Conan: The Culprit Hanzawa debutterà con Netflix nel corso della stagione autunnale.

I due anime spin-off di Detective Conan furono annunciati al Netflix Festival Japan 2021 e mentre quello tratto dal manga di Takahiro Arai ha già raggiunto l'epilogo, The Culprit Hanzawa deve ancora debuttare.

Detective Conan: Hannin no Hanzawa-san, questo il titolo originale, è una miniserie manga comica che segue le vicende delle sagome nere che nell'opera principale rappresentano i colpevoli dei casi seguiti dal giovane detective con gli occhiali. Questi, ancora senza un'identità definita, assumono la forma degli inquietanti uomini neri.

Scritto da Mayuko Kanba, lo spin-off è stato serializzato sulle pagine di Shonen Sunday S dal maggio 2017. Dopo cinque anni e sei volumetti manga pubblicati, sta per arrivarne una trasposizione anime. Al termine del sesto episodio di Zero's Tea Time, è stato infatti reso noto che Netflix trasmetterà in streaming Detective Conan: The Culprit Hanzawa nel corso dell'autunno. Inoltre, arriveranno ben cinque film di Detective Conan.

Il colosso dello streaming si occuperà della trasmissione internazionale di The Culprit Hanzawa, ma pare che questa avverrà prima in Giappone e poi, mesi dopo, anche in Occidente.