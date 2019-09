Detective Conan: novità per la serie di Gosho Aoyama

Nello scorso anno, mentre il manga di Detective Conan andava in pausa, la Shogakukan lo sostituiva con Detective Conan: Zero's Tea Time, spin-off incentrato sempre sul mondo giallo creato da Gosho Aoyama. Ultimamente sembrava che questa alternanza dovesse finire con un nuovo progetto, e ora ci sono altre novità in merito.

Detective Conan: Zero's Tea Time si concluderà e il suo posto verrà preso da un altro spin-off dello stesso autore. A darne l'annuncio è Weekly Shonen Sunday, rivista di Shogakukan dove per tutti questi anni è stato pubblicato Detective Conan. Il prossimo due ottobre debutterà Detective Conan: Police Academy Arc Wild Police Story, spin-off scritto e disegnato da Takahiro Arai e incentrato sul personaggio di Toru Amuro.

Il primo arco del nuovo spin-off di Detective Conan, introdotto proprio dai capitoli finali di Zero's Tea Time, vedrà l'adattamento dell'arco di Matsuda e dei primi sei mesi passati da Toru Amuro nell'accademia di polizia. Gosho Aoyama parteciperà alla serie disegnandone la copertina.

Arai ha iniziato a pubblicare Detective Conan: Zero's Tea Time nel maggio 2018, durante una delle frequenti pause del manga principale. Il terzo tankobon è stato pubblicato il 10 aprile mentre il quarto e, probabilmente, ultimo ancora non ha una data. Detective Conan invece al momento è in iato e non tornerà prima del 27 novembre.