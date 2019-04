Detective Conan: un nuovo film confermato per il 2020!

La rivista settimanale di Shogakukan, Weekly Shonen Sunday, ha confermato che il prossimo film di Detective Conan sarà disponibile nel 2020. Si tratta della ventiquattresima pellicola della serie. Altre informazioni sui progetti del franchise sono state in seguito diffuse.

Un altro magazine di Shogakukan, Shōnen Sunday S, ha pubblicato il capitolo finale dell'Anime Comic adattato al film Detective Conan: The Lost Ship in The Sky. Il particolare manga, lanciato lo scorso settembre, è stato illustrato da Yutaka Abe e Jirō Maruden. Yasuichiro Yamamoto è il regista del film, mentre Kazunari Kouchi è il responsabile della sceneggiatura. The Lost Ship in The Sky è stato il quattordicesimo film della serie, uscito nelle sale nel 2010.

Shōnen Sunday S ha inoltre annunciato il prossimo inizio, fissato per il 25 maggio, di un adattamento manga di Detective Conan: Zero the Enforcer, il ventiduesimo film della serie. Yutaka Abe e Jirō Maruden saranno ancora una volta i responsabili per i disegni del fumetto. Yuzuru Tachikawa è il regista del film, mentre Takeharu Sakurai ricopre il ruolo di sceneggiatore. Il film, rilasciato in Giappone nell'aprile del 2018, è stato uno straordinario successo commerciale globale, con i guadagni che hanno toccato la quota di 11 miliardi di yen (circa €89 milioni).

Ricordiamo al lettore che il film di quest'anno Detective Conan: Fist of Blue Sapphire, uscito nelle sale giapponesi il 12 aprile, aveva postato un'immagine di sfida agli Avengers. Detective Conan è stato inoltre investito del premio di "miglior manga del 2018" dalla rivista Da Vinci.